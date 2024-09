Militär gegen Jugend: Wer bestimmt die Zukunft Myanmars?

per Mail teilen

Im Weltspiegel Podcast geht es heute nach Myanmar. Dort kämpfen junge Menschen mit veralteten, klapprigen Waffen gegen das übermächtige Militär. Sie waren früher vielleicht Studenten oder Ärzte, DJ, Makler oder Koch. Jetzt wollen sie sich ihre Freiheit und ihr Leben zurückholen. Denn seitdem das Militär vor drei Jahren die demokratisch gewählte Regierung weggeputscht hat, versinkt das Land in Willkür und Gewalt. Tausende Menschen haben die Generäle ins Gefängnis gesteckt. Wer konnte, ist nach Thailand geflohen oder hat sich dem bewaffneten Widerstand angeschlossen. Obwohl sie vollkommen unerfahren sind im Kämpfen, scheinen diese jungen Leute gegen das burmesische Militär immer öfter zu gewinnen. Haben Sie eine Chance das Land zu befreien? Darum geht es diesmal im Weltspiegel Podcast. Host Philipp Abresch war in der Region und trifft unseren ARD-Korrespondenten Florian Bahrdt, der unter abenteuerlichen Umständen nach Myanmar eingereist ist, außerdem unsere Korrespondentin Christiane Justus und die junge burmesische Journalistin Lar Say, die eindrücklich von ihren Erlebnissen erzählen.

Moderation: Philipp Abresch

Redaktion: Philipp Weber, Nicole Bölhoff, Udo Schmidt

Redaktionsschluss: 19.09.24

