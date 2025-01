Krise und Hoffnung: Wo steht die Welt 2025?

Das Jahr 2024 war ein Jahr voller Krisen und Umbrüche. In Syrien wird überraschend Diktator Assad gestürzt, nach Jahrzehnten öffnen sich die Türen zu seinen Folterkellern. In den USA wird mit Donald Trump ein Präsident gewählt, der schon einmal die Weltordnung durchgerüttelt hat. Im Nahen Osten und in der Ukraine herrscht erbitterter Krieg. Sogar Truppen aus Nordkorea kämpfen jetzt auf der Seite von Putin. War die Welt schon immer so voller Krisen? Wird es noch schlimmer? Oder dürfen wir auch zuversichtlich sein in 2025?

Host Philipp Abresch spricht mit dem langjährigen Weltspiegel-Moderator Andreas Cichowicz – wie es in Syrien weitergeht, welche Rolle der Iran im Nahen Osten spielt und was die Wahl von Donald Trump für die Ukraine und Europa bedeutet. 2025 wird wohl kein Spaziergang. Aber Andreas verrät auch, was ihm Hoffnung macht.

-----

Moderation: Philipp Abresch

Redaktion: Udo Schmidt, Philipp Weber

Redaktionsschluss: 2. Januar 2025

Foto: Picture Alliance

-----

Die erwähnten Literatur-Tipps der Folge:

- The idea of China: Chinese Thinkers on Power, Progress and People (European Council on Foreign Relations)

- Janka Oertel: Ende der China-Illusion (Piper)

- Fiona Hill: Mr. Putin (Brookings Institution)

