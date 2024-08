per Mail teilen

Jenny hat sich endlich durchgerungen, ihren Cousin im Krankenhaus zu besuchen. Es ist an der Zeit, Albert einiges zu erklären und vor allem, sich bei ihm zu entschuldigen. Doch es scheint, als wisse Albert überhaupt nicht, wovon seine Cousine spricht. An die Zeit kurz vor seinem Unfall kann er sich offenbar gar nicht erinnern. Jenny ist zutiefst erschüttert.

Franz wittert wieder einmal das ganz große Geschäft. Und sein Weg zum Ziel führt ihn diesmal direkt ins familieneigene Sägewerk, denn was dort als Abfall herumliegt, ist für Franz bares Geld. Nur leider versucht Franz, mit dem Falschen ins schnelle Geschäft zu kommen!

Bea und Johanna sind am Aussortieren. Die beiden haben jede Menge ausrangierter Jacken und Mäntel für die Altkleidersammlung zusammengetragen. Als Lioba sieht, wie leicht die beiden Frauen vermeintlich gute Kleidung wegwerfen, wird sie zornig. Schließlich ist aus allem noch irgendetwas zu machen. Und Lioba weiß in diesem Fall auch bereits, was!