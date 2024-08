Hermann steht sehr früh auf, um in der Küche seine Rede für den Gemeinderat einzustudieren. Karl und Johanna glauben nicht so recht an einen Erfolg. Auf der Sitzung geht es hoch her, als Hermann seine wahren Absichten kundtut.

Der Streit eskaliert, Hermann gibt sein Parteibuch zurück. Er macht die Erfahrung, dass er es im Moment niemanden recht machen kann. Franz nutzt die Schwäche seines Bruders sofort aus.

Christina bemerkt eifersüchtig, dass Karl und Monique wieder ein Team bei der Stallarbeit bilden. Sie teilt Karl mit, dass sie in der Nähe eine neue Arbeit gefunden hat. Wie wird er reagieren?

Im Krankenhaus: Dr. Rudolf hat ein Gespräch unter vier Augen mit seinem Chef. Ein anonymer Brief bringt seine Karriere ins Wanken.