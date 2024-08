Johanna darf endlich wieder nach Hause. In ihrem Reich findet sie einige Veränderungen vor, die sie sofort rückgängig macht. Als sie erfährt, dass Christina noch länger auf dem Hof bleiben wird, ist sie ziemlich pikiert.

Am Abend amüsieren sich Karl und Christina gemeinsam auf einem Dorffest. Christina will mit ihrem Motorroller nach Hause fahren. Doch er springt nicht an. Karl bietet ihr eine Übernachtungsmöglichkeit auf dem Fallerhof an.

Bernhard ist wieder von seiner Frankreichreise zurück. Monique ist nun versöhnlicher gestimmt. Doch Bernhard hat einen Entschluss gefasst. Es kommt zum handgreiflichen Streit.