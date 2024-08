Folge 444: Vor dem Aus

Als Hermann den Baufortschritt der Modellbahn besichtigen will, kann er es kaum glauben. Jetzt, so kurz vor der Eröffnung läuft noch überhaupt nichts. Selbst Auto-Müller, der Hannes tatkräftig unterstützt, hat nun genug. Die versprochenen Autos auf der Anlage fahren ständig ineinander. Hannes ist sicher, dass er das Problem innerhalb von zwei Monaten lösen kann. Das ist Herrn Müller zu spät und er plant, die Halle nun doch abzureißen!

Hermann weiß, dass Auto-Müller eigentlich ein gutmütiger Mensch ist und sich bald wieder abregen wird. Dies möchte er auch unbedingt Hannes erklären und fährt später noch einmal bei ihm vorbei. Doch Hannes hat ganz andere Probleme: Brandner hat ihm den Kredit gekündigt! Aber so schnell gibt Hermann nicht auf.

Sophie sitzt in der Stube und lernt. Sie hat fest vor, noch in diesem Schuljahr ihr Abitur zu machen. Dafür muss sie aber wieder zurück ins Internat. So wohl wie sie sich auf dem Hof fühlt, fällt ihr der Abschied sehr schwer. Auch Johanna hat das neue Familienmitglied in ihr Herz geschlossen. Sie erklärt Sophie, dass sie jederzeit auf den Hof kommen darf.