Folge 416: Drei Brüder

Toni kommt ganz aufgeregt auf den Fallerhof. Hermann hat mal wieder einen Auftrag angenommen, den Toni in dieser Zeit unmöglich alleine schaffen kann! Er braucht dringend jemanden, der zupacken kann und ihm hilft. Hermann erklärt sich spontan bereit, mit anzupacken. Auch Heinz, der alles mitbekommen hat, will helfen.

Als Bea in den Löwen kommt, sitzt Paula gerade über den Geschäftsbüchern. Der Umsatz ist schon wieder zurückgegangen, vor allem beim Essen. Aber Bea hat schon eine Idee: Wie wäre es, mal wieder eine Veranstaltung zu organisieren, bei der es auch etwas zu Essen gibt? Aber Paula ist skeptisch...

Als Franz erfährt, dass Hermann Heinz zum Arbeiten mit in die Säge genommen hat, wird er sofort misstrauisch. Nicht ganz zu Unrecht nimmt er an, dass Hermann versucht, Heinz die Leitung der Säge aufzuschwatzen. Und wenn Heinz das Sägewerk leitet, wird er natürlich nicht das großzügige Angebot von Franz annehmen, im Hotel zu arbeiten. Als er Hermann damit konfrontiert, geraten sie in heftigen Streit. Jeder will, dass Heinz für ihn arbeitet. Als Heinz das mitbekommt, ist er enttäuscht. Denn seine beiden Brüder fragen sich gar nicht, was er selbst will.