Folge 386: Freibier

Am Stammtisch im Löwen werden bereits Wetten abgeschlossen, wie lange Franz den Forellenhof noch halten kann. Aber Ludwig hat schon eine Idee: Er geht in den Löwen und lädt seine alten Stammtischbrüder ein, zum Freibier in den Forellenhof zu kommen. Und damit hat er genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Am Abend sitzen dann Hermann und Karl alleine am Stammtisch und wundern sich, dass keiner der anderen da ist!

Im Forellenhof geht es unterdessen lustig zu. Alle prosten sich kräftig zu. Das ermutigt Ludwig, ein Stammtischschild, das er eigens besorgt hat, aufzustellen. Leo findet die Idee gar nicht schlecht, aber Toni fühlt, dass er Teil eines abgekarteten Spiels ist. Wütend geht er zu Paula in den Löwen.

Franz hat Hermann in den Forellenhof eingeladen. Er möchte die Zusammenarbeit intensivieren. Vielleicht könnte der Gemeinderat in Zukunft auch mal im Forellenhof tagen? Hermann hat natürlich gar keine Lust, seinem Bruder zu helfen. Schließlich hatte der ihn einfach mit dem Sägewerk sitzen lassen, jetzt soll er die Suppe auch selbst auslöffeln!