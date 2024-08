Folge 353: Bittere Medizin

Immer noch ist der Hof von der Außenwelt abgeschnitten. Journalisten stehen vor der Umzäunung und berichten. Auf dem Hof wird die Stimmung immer schlechter. Besonders Kati leidet unter der Situation. Eigentlich war sie nur auf den Hof gekommen, um die Männer zu bekochen, und jetzt ist sie mitgefangen! Nachdem sie erneut mit Karl aneinandergeraten ist, hat sie keine Lust mehr, zu kochen. Hermann, der am Sonntag nicht auf sein Essen verzichten möchte, greift selbst zum Kochlöffel.

Für Hermann und Bernhard stellt sich langsam so etwas wie Normalität ein, aber Kati will nur noch weg. Karl hatte ihr im Streit gestanden, dass er vor vielen Jahren die Briefe ihrer ersten Liebe abgefangen hatte. Kati macht Karl dafür verantwortlich, dass in ihrem Leben so viel schief gelaufen ist. Wäre sie damals mit Thomas zusammen geblieben, wer weiß, wie ihr Leben heute aussähe... Als sie von Karl die Briefe zurückfordert, kommt es erneut zum Streit. Karl hat dafür jetzt wirklich keinen Nerv.

Kati schüttet ihr Herz bei Bernhard aus. Dieser versucht, die Sache zu relativeren. Schließlich hätte sie Eva nicht bekommen, wenn ihr Leben anders verlaufen wäre. Und sie hätte sich auch bei Thomas melden können. Das ist mehr, als Kati in ihrem Zustand ertragen kann. Denn jetzt soll sie schuld daran sein, dass der Kontakt zu ihrer großen Liebe abgebrochen ist? Sie setzt sich ins Auto und durchbricht die Absperrung...