Folge 310: Schwere Entscheidung

Noch weiß niemand außer Johanna, dass Monique, Albert und Sven schon bald in die USA auswandern werden. Obwohl es ihr sehr schwer fällt, hält Johanna zunächst ihr Versprechen, der Familie nichts zu sagen. Als Hermann ins Rathaus aufbrechen will, sitzt Albert auf der Treppe und wirkt bedrückt. Ungewohnt einfühlsam versucht Hermann zu ergründen, was Albert auf dem Herzen hat, doch dieser sagt nichts. Hermann nimmt sich vor, Albert am Abend zu besuchen. Als er mit Johanna darüber spricht, kann sie sich nicht mehr zurückhalten und gesteht Hermann, was Monique ihr anvertraut hat. Hermann eilt sofort zu ihr und stellt sie zur Rede.

Bernhard besucht Hermann im Rathaus. Er kann es nicht fassen, dass Monique ihn bisher noch nicht informiert hat. Trotzdem behält er einen kühlen Kopf: Als Hermann einen Anwalt einschalten möchte, zieht Bernhard es vor, erst persönlich mit Monique zu sprechen. Als er im Leibgedinghaus auf Monique trifft, bittet sie ihn um Verständnis. Sie klingt allerdings nicht sehr überzeugend, als sie beteuert, dass es Albert in den Staaten bestimmt gut gefallen wird.

Unterdessen betont Albert immer mehr, dass er keine Lust hat, wegzuziehen. Auch Sven schafft es nicht, Alberts Interesse an einem Leben in Amerika zu wecken. Schließlich äußert Albert den Wunsch, bei seinem Vater zu bleiben.