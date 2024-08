Folge 266: Wohnungsnot

per Mail teilen

Katis Terminkalender ist alles andere als voll. Als sie einen Arzt anruft, der ihr in der Vergangenheit oft Patienten überwiesen hat, erfährt sie, dass Duffner behauptet hat, sie habe die Praxis geschlossen. Verzweifelt legt sie auf. Ihr Kapital ist der Patientenstamm, und auf dieses Kapital hat es ihr ehemaliger Partner abgesehen.

Bea macht sich gut als neue Aushilfe im Löwen. Auch vom Geschwätz der Männer am Stammtisch lässt sie sich nicht so leicht ins Bockshorn jagen. Karl ist von dem neuen Job seiner Freundin jedoch gar nicht begeistert. Auch die enge Wohnsituation belastet ihn. Er will mit Bea endlich wie der Bauer auf dem Hof leben, nicht wie der Knecht. Zunächst liebäugelt er mit dem Leibgedinghaus, doch Bea macht ihm schnell klar, dass dort Monique zu Hause ist.

Ein Unglück kommt selten allein. Nachdem Duffner Kati wieder einmal gedroht hat, bricht auch im Wartezimmer noch ein Stuhl unter einem Patienten zusammen. Schwerverletzt wird er vom Notarzt abtransportiert. Verständlich, dass dies auf die anderen wartenden Patienten keinen guten Eindruck macht.

Karl und Bea erklären beim Abendessen, dass sie zusammen und auf dem Hof bleiben wollen. Die Freude darüber wird getrübt, als Karl die enge Wohnsituation anspricht. Denn das lässt Hermann nicht mit sich machen. Zum Glück entdeckt Bea den Speicher und damit die Lösung!