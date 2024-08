Wilhelm Faller

Wilhelm ist tot. Von einem Spaziergang im Wald ist der alte Faller nicht mehr heimgekehrt. Ganz ruhig saß er auf seinem Hochsitz, als Karl ihn fand. Johanna geht in schwarz gekleidet über den Hof in Richtung Kapelle. Sie zündet gerade die Kerzen an, als Heinz in die Kapelle kommt. Es war seine Idee, dass sich die ganze Familie dort versammelt um sich gemeinsam an den Toten zu erinnern.

Nach und nach treffen auch Hermann und Karl, Monique, Bernhard und Albert, Franz, Kati und Eva ein. Jeder erinnert sich an eine andere Geschichte, jeder wird den alten Faller auf seine ganz persönliche Weise in Erinnerung behalten: Wilhelm, wie er im Brunnengang steht und schnitzt, Wilhelm, wie er seinen Söhnen die Leviten liest oder Wilhelm, wie er am Kopf des Tisches beim Mittagessen sitzt.

Wilhelm ist tot. Aber in der Erinnerung seiner Familie und in seinen Memoiren wird er lebendig bleiben.