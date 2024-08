Volkes Stimme

per Mail teilen

Eine Hiobsbotschaft jagt die nächste, wenn es um das örtliche Schwimmbad geht! Nun ist auch noch die Desinfektionsanlage ausgefallen und der Badebetrieb muss eingestellt werden, wenn der Schaden nicht umgehend behoben werden kann! Hermann wittert eine Chance, die Schließung des maroden Bades voranzutreiben und beschließt, sich den Schaden vor Ort anzusehen.

Eva kann das Kopierwerk, in dem ihr Praktikum beim SWR begonnen hat, endlich verlassen und kommt zu einem aktuellen Team. Im Aufenthaltsraum der Kameraleute wird sie ihren neuen Kollegen vorgestellt, die Eva erst mal einer ordentlichen Praktikantenprüfung unterziehen müssen!

Johanna kann noch immer nicht begreifen, warum Monique Albert in Metz gelassen hat. Als Monique bemerkt, dass es ihr fast so vorkommt, als sei Johanna eifersüchtig auf die andere Oma, fühlt sich Johanna ertappt! Sie versichert schnell, dass es ihr lediglich um Bernhard geht, der es sich nicht länger gefallen lassen will, dass Monique ihm seinen Sohn entzieht.