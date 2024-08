Lug und Trug

per Mail teilen

Der Leiterin des Seniorenheims ist es mit der Einweihung des Busses, der durch die großzügige Spende des Herrn Bürgermeisters angeschafft werden konnte, gelungen, Hermanns Bedenken gegen die Heimleitung zu zerstreuen. Statt dessen glaubt er nun auch daran, dass Frau Degle und die anderen Damen des Hauses durch ihr Alter manchmal die Tatsachen verdrehen. Als Frau Degle am nächsten Tag scheinbar unangemeldet auf dem Hof erscheint, fühlt sich Hermann in seiner Einschätzung bestätigt.

Wilhelm sieht dies aber ganz anders. Er kennt seinen Sohn gut genug um zu wissen, dass er eine solche Verabredung durchaus einfach verschwitzt haben kann. Auch findet er Frau Degle ganz und gar nicht verkalkt - im Gegenteil. Beide genießen die anregende Unterhaltung und Wilhelm bietet ihr an, sie mit dem Auto ins Seniorenheim zurückzubringen. Nachdem sie dort noch gemeinsam einen Kaffee getrunken haben hat Wilhelm allerdings seine liebe Not wieder nach draußen zu gelangen: Schwester Andrea hält ihn für einen verwirrten Alten, der die Flucht ergreifen will!

Christinas Nerven liegen blank. Da sie heimlich zugestimmt hatte, die Eizellen für den weiteren Versuch einer künstlichen Befruchtung einzufrieren, kann sie mit niemanden über ihre Gefühle reden und reagiert ständig nervös und gereizt. Den einzigen, den sie ins Vertrauen zieht, ist Bernhard.