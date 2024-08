Folge 521: Entscheidungsnot

per Mail teilen

Sebastian erzählt Albert, dass er schlechte Schularbeiten selbst unterschreibt, damit sich sein Vater nicht unnötig aufregt. Albert findet das eine super Idee und übt fleißig die Handschrift seines Vaters. Da kommt Bernhard herein und findet prompt das Blatt mit Alberts Übungen. Was wohl Monique dazu meint?

Leni puzzelt im Hofladen herum. Johanna räumt den Spiegel weg, mit dem Leni ihre Kosmetikecke einrichten möchte. Die beiden kriegen sich in die Wolle und Leni stellt Johanna eine sonderbare Frage: Wie soll sie denn Gewinn machen, wenn sie nicht richtig eingerichtet ist? Johanna vergisst wohl, dass sie das ganze Risiko trägt? Johanna möchte wissen, was Leni damit meint. Die sagt ihr das gerne - während Johanna in Namibia ist, gehört Leni der Gewinn im Hofladen!

Jenny hat Sebastian Physik so gut erklärt, dass jetzt alles verstanden hat. Sie meint, bis zum Schulausflug kann er nun erst einmal ein bisschen entspannen. Da erzählt ihr Sebastian, dass er nicht mitkommen kann. Er bittet sie, es niemandem zu verraten - aber er hat kein Geld dafür.