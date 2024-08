Am Stammtisch in der Dorfkneipe geht es hoch her. Toni zeigt allen seine Verletzung. Hermann wittert sofort eine Chance, Franz einen Denkzettel zu verpassen. Am nächsten Morgen fährt er zum Sägewerk.

Franz ist bei Frau Seiler-Gräbele zum Abendessen. Sie stellt ihm einen Schweizer Freund vor, in dessen Geschäfte sie investieren will. Sie fordert von Franz einen sehr hohen Kredit. Wird er ihr helfen?

Mitten in der Nacht werden alle auf dem Fallerhof von einem infernalischen Lärm geweckt. Ein Fuchs ist in den Hühnerstall eingedrungen. Wilhelm und Eva legen sich am nächsten Abend mit einem Gewehr auf die Lauer.