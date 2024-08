Geschäftsbeziehungen

Eine mysteriöse Eintragung in Hermanns Dienstkalender bringt den Bürgermeister in arge Verwirrung. Ein 100. Jubiläum am 8. Oktober. Doch keiner im Rathaus weiß, was für ein Festtag das sein soll. Johanna bekommt überraschend Besuch von einem alten Verehrer. Dieser flirtet heftig mit ihr, was sie sehr genießt. Johanna wird sich doch wohl nicht verliebt haben? Hermann ist eifersüchtig.

Umworben wird auch Albert, und zwar von seinem Vater Bernhard und von Alex, Moniques Freund. Beide wollen dem Kleinen eine Freude machen und kommen sich dabei wieder einmal in die Quere.