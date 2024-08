Eine heile Familie

Hermann ist zum Flughafen unterwegs, um seinen Bruder Heinz abzuholen. Dieser ist sehr besorgt um Wilhelms Gesundheitszustand. Hermann zögert mit der Antwort.

Johanna bereitet in der Zwischenzeit ein besonderes Festtagsmenü vor, an dem die gesamte Familie teilnehmen soll. Doch Monique steckt in einem Gewissenskonflikt. Soll sie Wilhelms Wunsch akzeptieren und allein zum Essen kommen, oder soll sie zu Alex halten? Die heile Familie, die Wilhelm seinem Sohn Heinz vorführen will, entwickelt aber wie so oft eine unvorhersehbare Eigendynamik.