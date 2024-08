Folge 483: Entfremdung

Hermann und Karl sitzen am Frühstückstisch und malen sich die Zeit nach Eröffnung des Hofladens in den schwärzesten Farben aus. Karl befürchtet sogar, dass sein Stall zum Streichelzoo verkommt. Doch seine Stimmung ist sowieso nicht die beste, da heute der Betriebshelfer kommen soll. Und Karl fällt es nicht nur sehr schwer, den ganzen Tag mit seinem Gips herumzusitzen sondern noch mehr, seinen Hof in fremde Hände zu legen.

Eva kommt außergewöhnlich früh ins Leibgedinghaus zurück - ein anderes Labor hat den Zuschlag für einen Auftrag bekommen. Als Albert nach Haus kommt, möchte ihn Eva gleich zum Hausaufgaben machen abkommandieren. Doch auch Albert hatte einen schlechten Tag. Für seine Englischarbeit hat er eine glatte 5 bekommen!

Er verschwindet in sein Zimmer, aber Eva möchte mit ihm sprechen. Sie ist sehr verständnisvoll, macht ihm aber klar, dass die Note durch seine schlechte Vorbereitung kommt. Später foppt Bernhard Eva. Die aber findet schon lange, dass sie und Bernhard mehr an einem Strang ziehen müssten. Wenig feinfühlig macht Bernhard ihr klar, dass sie ihren Frust weder an ihm noch an Albert auslassen soll!