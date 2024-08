Folge 508: Nachbeben

per Mail teilen

Frau Markhardt-Siegel hält Frau Heilert im Schulsekretariat ganz schön auf Trab. Dann kommt auch noch der Hausmeister herein und schimpft. Da klopft es an die Tür und Franz kommt herein. Er möchte Frau Heilert ein schönes neues Jahr wünschen.

Kati trifft im Flur auf Karl und gratuliert ihm - das hat er ja gut hingekriegt. Schon lange hat er es doch darauf angelegt, die Eltern aus ihrem Zimmer zu vertreiben. Aber er soll bloß nicht denken, dass sie und Bernhard sich das noch länger mit ansehen würden! Karl entgegnet sauer, dass an ihm doch immer alles hängen bleibt. Sie müssen schließlich nicht hier leben!

Kati fährt zu Hermann ins Rathaus, um mit ihm über alles zu reden. Auch gegenüber ihrem Vater schiebt sie Karl die Schuld in die Schuhe. Doch Hermann meint, zwischen ihm und Johanna stimmt es schon lange nicht mehr. Er findet, dass das Vertrauen weg ist und er nicht so tun kann, als ob nichts gewesen wäre.