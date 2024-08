Folge 511: Im Schoß der Familie

Liebevoll richtet Johanna die Mansarde für Hermanns Rückkehr her. Sie poliert sogar die Äpfel in der Schale auf dem Tisch. Bea meint, sie soll sich doch nicht so viel Arbeit machen. Doch Johanna möchte, dass alles schön ist. Sie will es Hermann so leicht wie möglich machen.

In der Säge plagen Toni und Ludwig weiter Existenzängste. Da kommt Zimmermann und prahlt mit einem Großauftrag für Heinz. Im Schützenhaus soll jedes Stück Holz ausgetauscht werden. Heinz geht mit seinem Angebot ans unterste Limit und bietet Zimmermann schon fast einen Selbstkostenpreis. Doch der möchte es noch billiger. Als Heinz sich darauf nicht einlässt, verschwindet Zimmermann schimpfend aus dem Sägewerk.

Hermann sucht Frau Heilert im Schulsekretariat auf, um sich mit einem Blumenstrauß bei ihr zu entschuldigen. Da geht die Türe auf, und noch ein Blumenstrauß kommt herein - diesmal ist es Franz. Anstatt sich um Frau Heilert zu kümmern, geraten die beiden Brüder lautstark aneinander. Nun hat es Frau Heilert satt. Sie schmeißt beide hinaus.