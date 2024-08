Es weihnachtet auf dem Fallerhof, aber auch hier ist diese Zeit nicht immer friedlich: Bernhard will mit seinem Sohn ins Weihnachtsmärchen und Alex den Nikolaus nach Hause kommen lassen. Albert möchte am liebsten beides und Monique sitzt mal wieder zwischen allen Stühlen. Um des lieben Friedens willen sagt sie Bernhard ab. Der engagierte Nikolaus wird jedoch krank und nun liegt es an Monique, dem Kleinen zu erklären, dass er in diesem Jahr weder mit seinem Papa in "Peterchens Mondfahrt" gehen, noch der Nikolaus persönlich vorbeikommen wird. Enttäuscht schaut Albert aus dem Fenster, um wenigstens zu sehen, wie der Nikolaus die Stiefel füllt, als plötzlich ein Glöckchen erklingt. Ein großer bärtiger Herr in rotem Mantel steht vor der Tür!

Christina und Karl sind glücklich: Alles deutet darauf hin, dass es endlich mit der Schwangerschaft geklappt hat. Grund genug für einen romantischen Abend im Bett! Doch bereits am nächsten Morgen werden ihre Hoffnungen zerstört. Enttäuscht fährt Christina zu ihrer Gynäkologin, um noch einmal über die Möglichkeit einer künstlichen Befruchtung zu sprechen. Frau Doktor Göbel gibt erneut zu bedenken, dass ihr Problem nicht rein körperlich bedingt ist.