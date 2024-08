Prosit Neujahr

per Mail teilen

Die Feste reißen nicht ab. Kaum ist Weihnachten vorbei, steht schon Silvester vor der Tür. Während Johanna und Hermann ihren Urlaub in Rom genießen, plant Monique ein spontanes Familienfest auf dem Fallerhof. Alex hat natürlich keine Lust, den letzten Abend des Jahres mit seinem Widersacher Bernhard zu verbringen, und auch Christina kann sich Schöneres vorstellen, als ein Silvesterfest im Kreis der Familie. Doch schließlich kann keiner Moniques Charme widerstehen. Die Party kann beginnen.

Hermann und Johanna verbringen den Abend in einer kleinen Trattoria und amüsieren sich prächtig. Das Gespräch mit den Gästen am Nachbartisch gestaltet sich zwar etwas schwierig, doch wenn man wirklich will, ist Sprache nicht das einzige Verständigungsmittel! Wozu hat man Hände und Füße? Zurück im Hotel wartet noch eine besondere Überraschung zum Jahreswechsel auf die beiden: Heinz mit einer Flasche Champagner!

Auch die Party auf dem Fallerhof ist in vollem Gang. Eigentlich verspricht es ein fröhlicher Abend zu werden, bis Bernhard das leidige Thema "Vater und Sohn" auf den Tisch bringt. Die gute Stimmung ist wie weggewischt. Statt dessen schüttet Alex Bernhard den Inhalt seines Weinglases ins Gesicht und beendet somit den Silvesterabend um Punkt Zwölf!