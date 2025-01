Wie wertvoll ist der Inhalt von Mystery Boxen?

per Mail teilen

Sogenannte Mystery-Boxen gibt es inzwischen gefühlt überall. Die Preise reichen von ein paar Euro bis zu ein paar hundert Euro, ohne dass man weiß, was man da eigentlich kauft. Lohnt sich das?

Ein bisschen ist das wie Wundertüte 2.0. Erstaunlich viele Menschen greifen bei den Paketen mit Warenrücksendungen und Mystery-Boxen zu. Sie hoffen auf einen wertvollen Inhalt zu einem Schnäppchenpreis. Allzuoft werden sie enttäuscht. Die Stiftung Warentest hat Pakete gekauft und den Inhalt gecheckt.

Es gibt im Grunde zwei Arten von diesen Mystery-Boxen: Das eine sind zusammengestellte Boxen aus dem Handel. Gerade Elektro-Läden machen das gerne. Da stecken dann aber halt oft vor allem Sachen drin, die die Händler selbst nicht mehr loswerden.

Und das andere sind Retouren aus dem Online-Handel. Da gibt es spezialisierte Händler, die ganze Kontingente aufkaufen und die dann ungesehen weiterverkaufen. In dem Fall wissen die Händler also selbst nicht einmal, was sie ihren Kunden zuschicken.

Und die Bandbreite ist riesig. Die Stiftung Warentest hat bei solchen Händlern stichprobenartig eingekauft. Und da sei vom Polyester-Kimono in 3XL über einen Vibrator bis hin zum E-Auto-Ladekabel so ziemlich alles drin gewesen, nur nichts, was man wirklich hätte gebrauchen können.

Gerade bei den Retouren-Händlern kann im Einzelfall auch mal was wertvolles dabei sein. Insgesamt ist es für viele eher ein kleiner Gag und macht den Käufern natürlich durch dieses Spannungsmoment Spaß.

Umtausch und Rücksendung möglich?

Wie bei jedem anderen Online-Kauf habe ich zwei Wochen Zeit, den Kaufvertrag zu widerrufen. Selbst wenn der Händler etwas anderes behauptet und das sogar in den AGB steht: Normalerweise sind diese Klauseln laut Stiftung Warentest ungültig.

Das gilt aber immer nur für das gesamte Paket. Ich kann also jetzt nicht die guten Sachen rauspicken und den Rest wieder zurück schicken. Außerdem gibt es natürlich Dinge wie zum Beispiel Hygieneartikel, wenn ich die öffne, ist mein Widerrufsrecht erloschen.