Wer kennt sie nicht – die Wundertüten, die man am Kiosk kaufen kann. So ähnlich funktionieren die Automaten, in denen zurückgeschickte Waren verkauft werden.

Kaugummiautomaten, Zigarettenautomaten, Snack- und Getränkeautomaten – kennen wir alles. Jetzt gibt es einen neuen Trend in RLP: die Mystery-Automaten. Waren, die an Versandhäuser zurückgeschickt oder gar nicht erst von der Post abgeholt wurden, werden – noch originalverpackt – in Automaten verkauft.

Wundertüte am Mystery-Automaten in Lauterecken für 10 Euro

Sascha Theis betreibt insgesamt 15 sogenannte Mystery-Automaten - drei davon stehen in der Westpfalz, in Lauterecken, Otterberg und Kusel. Wer ein Päckchen haben möchte, füttert den Automat mit 10 Euro, sucht sich ein Päckchen aus und hofft auf brauchbaren Inhalt. Denn von Unterwäsche bis zum Handy, von der Zahnbürste bis zum Paket Luftballons kann alles in der Verpackung stecken.

Es ist einfach, die Spannung, was drin ist. Das ist wie früher die Überraschungseier oder die Wundertüten.

Jeden Tag macht Theis seine Runde und befüllt die Automaten neu. Als er vor drei Monaten den ersten Automat aufgestellt und das auf Facebook gepostet hat, hätten die Leute Schlange gestanden und ihm die Pakete geradezu aus der Hand gerissen, erzählt Theis. Er glaubt, der Erfolg liege darin, dass man nicht weiß, was man für seine 10 Euro bekommt. Das sei wie früher bei den Überraschungseiern und Wundertüten.

Idee für die Automaten in RLP stammt aus Bayern

Die Mystery-Automaten gibt es nicht nur in der Pfalz und im Hunsrück. Auch in anderen Bundesländern wie Baden-Württemberg und Bayern zücken die Leute 10 Euro für ein Überraschungspäckchen. Sascha Theis erzählt, dass er in Bayern zum ersten Mal auf die Automaten gestoßen sei. Die Idee habe ihm so gut gefallen, dass er sie umgehend für Hunsrück und Pfalz umgesetzt hat.