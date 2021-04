Geboren und aufgewachsen ist er in der marokkanischen Stadt Casablanca, aber vor mittlerweile mehr als 25 Jahren hat es ihn von der „Stadt der weißen Häuser“ in den Schwarzwald verschlagen und zwar nach Baden-Baden. Als Autor und Regisseur von Dokumentarfilmen für den SWR, die ARD und Arte hat er nach wie vor oft im Ausland zu tun. Was er nach jeder Rückkehr in „seinen“ Schwarzwald fühlt, das schildert er im folgenden Video.