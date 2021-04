Mehrdad Ghalandari ist Sounddesigner bei SWR4 Rheinland-Pfalz in Mainz. 2016 kam er mit seiner Frau aus dem Iran nach Deutschland. In seiner alten Heimat hatte er ein eigenes Tonstudio, und als er einen Job beim SWR bekam, ging für ihn ein Traum in Erfüllung. Erst war er sich unsicher, ob sein Deutsch gut genug sei, um ein Video für den Diversity-Tag zu produzieren. Seine Chefin hatte daran überhaupt keinen Zweifel und ermutigte ihn mit einer ganz besonderen Geste. Was sie genau getan hat, erzählt Mehrdad Ghalandari im Video. mehr...