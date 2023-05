„Rheinland-Pfalz feiert!“ heißt die Liveshow des SWR Fernsehens zum Landesfest am Freitagabend, 16. Juni 2023, durch die Moderator Martin Seidler ab 20:15 Uhr führt. In den perfekten Sound bettet die SWR Big Band die Stars des Abends ein.

Musikalischer Top Act ist Alice Merton, Sängerin und Songwriterin auf internationalen Bühnen, die eine Big Band-Version ihres Megahits „No Roots“ präsentiert. Ebenfalls zu Gast ist der simbabwisch-britische Singer-Songwriter Kelvin Jones, der mit seinem Titel „Call you home“ 2014 bekannt wurde. Die schottische Sängerin Maggie Reilly aus der legendären Mike Oldfield Group ist seit mehr als 40 Jahren im Showgeschäft, ihre Songs wie „Moonlight Shadow“ oder „Listen to your Heart” sind absolute Pop-Klassiker. Der britische Jazz-Sänger und Pianist Anthony Strong und die mit dem Deutschen Rock- und Pop-Preis 2022 ausgezeichnete Akkordeonistin Scarlett Christmann aus dem Westerwald komplettieren den Musikgenuss am Freitagabend.