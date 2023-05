„SWR1 Back to the 80s“ mit der Band “Pop History”

Das SWR1 Open Air „Back to the 80s“ katapultiert am Samstag, 17. Juni 2023 die Besucher:innen zurück in die Hitwelt des Kultjahrzehnts.

Ab 21 Uhr heißt es „SWR1 Back to the 80s“: Die Band „Pop History“ begleitet zwei der großen Stars des Kultjahrzehnts. Die schottische Sängerin Maggie Reilly aus der legendären Mike Oldfield Group begeistert mit ihren Pop-Klassikern wie der Airplay-Hit „Everytime We Touch“. Auch Sidney Youngblood gehört zu den Stars der 80er, seine Hits „If Only I Could“ und „Sit and Wait“ waren weltweit in den Charts. Mit der „Tina Turner Tribute Show“ endet die Bühnenshow mit Pop-Balladen und Rock’n’Roll aus den Achtzigern. SWR1 bringt junge Künstler:innen und „Back to the 80s” auf die Bühne Einmal auf der ganz großen Bühne stehen – davon träumt jede:r Musiker:in. SWR1 gibt gleich zwei Künstler:innen aus der Region diese Möglichkeit. Sie wurden beim „SWR1 Big Stage Contest – Dein Song für den Südwesten“ unter den besten Bands aus Rheinland-Pfalz per Hörer:innen-Voting ermittelt und spielen ab 19 Uhr im Vorprogramm. Maggie Reilly © SWR SWR Bild in Detailansicht öffnen Sydney Youngblood © SWR/Michael Menges SWR Michael Menges Bild in Detailansicht öffnen Tina Turner Tribute Show © SWR SWR Bild in Detailansicht öffnen Datum: Samstag, 17. Juni 2023 Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Kurpark Bad Ems

Römerstraße 31A

56130 Bad Ems

Programm: Das Programm findet auf der SWR Bühne im Kurpark in Bad Ems statt.