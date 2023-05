Am Sonntag, 18. Juni gibt es mit dem Kinderkanal KiKA Action für die Kleinsten. Den Festumzug überträgt das SWR Fernsehen live von 14:30 bis 17:30 Uhr im Programm für all jene, die nicht in Bad Ems sein können.

Am Sonntagnachmittag von 16 bis 17 Uhr ist die Bühne fest in Kinderhand. KiKa, der Kinderkanal von ARD und ZDF, bietet seinen kleinen Fans die Möglichkeit, ihre Stars live zu erleben. In einer turbulenten Show für die ganze Familie muss sich „Bernd das Brot“ einem Astronautentraining unterziehen, was er natürlich gar nicht komisch findet. Anschließend laden Tom Lehel und der TanzTapir beim „KiKA-Tanzalarm“ zum Mitmachen und Mittanzen ein. Von 18 bis 20 Uhr heizt zum Abschluss der Festtage die Partyband „Hit Radio Show“ den Besucher:innen noch mal richtig ein. Datum: Sonntag, 18. Juni 2023 Beginn: 16:00 Uhr

Ort: Kurpark Bad Ems

Römerstraße 31A

56130 Bad Ems

Programm: Das Programm findet auf der SWR Bühne im Kurpark in Bad Ems statt.