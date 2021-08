Die wichtigsten Ereignisse des Jahres im Überblick

13. Januar

Entertainer Thomas Gottschalk ist jetzt immer montags zusammen mit Constantin Zöller auf SWR3 live on air. Ab 13 Uhr batteln sich Jung und Alt zwei Stunden lang um Musik, aktuelle Aufreger und um Promis.

25. Januar

Einmal im Jahr, wenn Politiker und Wirtschaftsbosse zum Weltwirtschaftsforum zusammenkommen, wird Davos zum Nabel der Welt. Der Dokumentarfilm „Das Forum – Rettet Davos die Welt?“ von Marcus Vetter im SWR Fernsehen zeigt, wie Diplomatie funktioniert, wenn die Mächtigsten der Welt unter sich sind.

7. Februar

Youtuber Leeroy Matata spricht ab sofort für den SWR mit Menschen über ihre Schicksalsschläge. „Der Moment“ ist der Titel des 30-minütigen Formats – zu sehen in der ARD Mediathek, auf Instagram und unter SWR Heimat im Netz. Damit weitet der SWR seine Digitalangebote aus, um mehr junge Menschen zu erreichen.

12. Februar

Das SWR Familiendrama „Weil du mir gehörst“ im Ersten porträtiert eine Familie im Sorgerechtsstreit und die systematische Entfremdung des Vaters von seiner Tochter. Im anschließenden vertiefenden Gespräch in der ARD Mediathek kommen der ARD Rechtsexperte Frank Bräutigam, ein ehemaliger Familienrichter, ein Psychologe und die Macher des Films zu Wort.

27. Februar

Alle 90 Sekunden wird in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg der Notruf gewählt. Dann sind Rettungsteams gefragt, die in Sekundenschnelle handeln und die richtige Entscheidung treffen müssen. Die neue SWR Dokureihe „112 – Retter im Einsatz“ begleitet Rettungskräfte, in deren Beruf es jeden Tag um Leben und Tod geht.

2. März

Die Auftaktfolgen von „Sprechen wir über Mord?! – Der SWR2 True Crime Podcast“ befassen sich mit einem Dreifachmord in Heidelberg, dem Anschlagsplan des „Kofferbombers“ von Koblenz und Dortmund sowie mit dem „Phantom von Kehl“. Zu Wort kommen dabei auch Ermittlerinnen und Ermittler aus Polizei und Staatsanwaltschaft und SWR Reporterinnen und Reporter, die über die Fälle berichtet haben.

13. März

SWR Verwaltungsdirektor Jan Büttner wird vom Verwaltungsrat für eine dritte Amtszeit berufen. Die fünfjährige Laufzeit des Vertrags beginnt am 1. Juli 2020.

1. April

Media Analyse „ma 2020 Audio I“: Die Radioprogramme des Südwestrundfunks (SWR) sind weiterhin führend in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. In beiden Bundesländern schalten von Montag bis Freitag täglich 6,01 Millionen Menschen ein Radioprogramm des SWR ein. Mit 3,62 Millionen Hörern bleibt SWR3 das meistgehörte öffentlich-rechtliche Radioprogramm Deutschlands.

2. April

Das „maiLab“ ist mit einer neuen Staffel zurück. Die vielfach ausgezeichnete Wissenschaftsjournalistin und Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim durchleuchtet auf ihrem YouTube-Kanal wissenschaftliche Studien und liefert verlässliche, differenzierte Informationen. Die erste Folge zum Coronavirus wird binnen kurzem mehr als fünf Millionen Mal abgerufen.

10. April

Ein deutscher Tänzer an der Spitze der Ballettwelt – eine absolute Rarität: Der dokumentarische Porträtfilm „Friedemann Vogel – Verkörperung des Tanzes“ im SWR Fernsehen begleitet den Stuttgarter Ausnahmetänzer ausgehend von der Heimat auf das ganz große internationale Parkett.

17. April

Für eine literarische Überraschung sorgt das Kulturradio SWR2 im April: Zum ersten Mal wird mit dem Hörspiel „Die Enden der Parabel“ eine Bearbeitung des Romans „Gravity’s Rainbow“ des amerikanischen Schriftstellers Thomas Pynchon zu hören sein, online auf SWR2.de und in der SWR2 App sowie an zwei aufeinander folgenden Abenden im Radio. In der 14-stündigen Inszenierung von Klaus Buhlert spielt und spricht ein erstklassiges Ensemble.

8. Mai

Ein Konzert mit nur einer Musikerin und einem Gast: Das ist das Konzept der 1:1-Concerts. Mitglieder des SWR Symphonieorchesters und des Staatsorchesters Stuttgart bringen ein Konzertformat auf den Weg, das bundesweit Schule macht.

1. Juni

Die neue Einheit „Innovationsmanagement und Digitale Transformation“ unter der Leitung von Thomas Dauser geht an den Start. Darin werden Bereiche gebündelt, die den SWR im digitalen Wandel unterstützen, Innovationsprozesse beschleunigen sowie für die Medienangebote des SWR neue Nutzerinnen und Nutzer gewinnen sollen – auch dank eines Innovationslabors namens SWR X Lab in Baden-Baden.

1. Juli

Die preisgekrönte Koproduktion „The Cave – Eine Klinik im Untergrund“ des syrischen Filmemachers Feras Fayyad erzählt die Geschichte von Ärztinnen und Ärzten, die 2018 während des Krieges im syrischen Ost-Ghouta unter Lebensgefahr eine unterirdische Klinik betreiben.

14. Juli

Pizza, E-Bikes, Wohnmobil-Urlaub: Vor Johannes Zengleins Recherche ist kein Preis sicher. In der neuen SWR Serie „Was kostet …?“ ist er im Südwesten unterwegs und untersucht, wie viel wir warum für beliebte Produkte, Dienstleistungen und Erlebnisse zahlen müssen und ob sie den Preis wert sind.

15. Juli

Media Analyse „ma 2020 Audio II“: Die Radioprogramme des SWR sind weiterhin führend in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. In beiden Bundesländern schalten von Montag bis Freitag täglich 5,96 Millionen Menschen ein SWR Programm ein. Das beliebteste Radioprogramm in Deutschland ist SWR3. 3,60 Millionen Menschen im Bundesgebiet hören täglich das Programm.

16. Juli

Beginn der Sprengarbeiten zur Wohnbebauung „Areal am Tannenhof“ gegenüber dem neuen SWR Medienzentrum in Baden-Baden

23. August

SWR Sport hat ein neues YouTube-Format: „Sport erklärt“, das komplexe Themen aus der Welt des Sports verständlich und unterhaltsam darstellt. Der erste von zehn aufwändig produzierten Explainern widmet sich dem Thema „Milliardenspiel Fußball – so funktioniert der Transfermarkt“.

24. August

Die SWR3 App mit neuen, bahnbrechenden Funktionen ist ab sofort in den App-Stores verfügbar. Sie verbindet Radiohören mit individueller Einflussnahme der Hörenden bei der Programmgestaltung. Rückspulen des Livestreams, Überspringen von Songs oder Beiträgen, Austausch von Titeln – mit der SWR3 App wird das Radio der Zukunft zum Erlebnis.

27. August

Jutebeutel oder Plastiktüte – Steak oder Avocado? Ja was denn nun? Die „Ökochecker“ Katharina Röben und Tobias Koch gehen Mythen und Halbwissen rund ums Thema Nachhaltigkeit nach und geben jeden Donnerstag mit einem neuen YouTube-Video Antworten auf Fragen des täglichen Konsums.

1. September

Eine weibliche Doppelspitze übernimmt die Leitung des Justitiariats des Südwestrundfunks: Die beiden promovierten Juristinnen Alexandra Köth und Katrin Neukamm folgen auf Hermann Eicher, der in den Ruhestand geht.

25. September

Die SWR Gremien, deren Amtszeit abgelaufen war, konstituieren sich neu und wählen ihre Vorsitzenden. Adolf Weiland ist neuer Rundfunkratsvorsitzender des SWR. Hans-Albert Stechl hat weiterhin den Vorsitz im Verwaltungsrat inne. Nicola May ist neue Vorsitzende des SWR Landesrundfunkrats Baden-Württemberg. Susanne Wingertszahn wird als Vorsitzende des SWR Landesrundfunkrats Rheinland-Pfalz in ihrem Amt bestätigt.

3. Oktober

30 Jahre Deutsche Einheit. Mit über 100 Sendungen in TV, Radio, Online sowie in der ARD Mediathek und der ARD Audiothek blicken die Landessender auf die Wiedervereinigung. Der SWR zeigt unter anderem den Grimme-Preis-gekrönten Fernsehfilm „Zuckersand“, ein Drama über die Freundschaft zweier Jungen in der DDR, sowie die Reportage „Der Trabi – Volksauto des Ostens“. Darin kommen Menschen zu Wort, deren Begeisterung dafür sorgt, dass der Trabi heute mehr denn je eine deutsche Ikone ist.

14. Oktober

„Nachtstreife“, das neue sechsteilige SWR Doku-Format, gewährt einen exklusiven Einblick in die harte Polizeiarbeit und begleitet Mainzer Kommissarinnen und Kommissare mehrere Nächte im Einsatz.

28. Oktober

Unsterblich sein – als virtuelle Kopie seiner selbst? Im Near-Future-Thriller „Exit“, einer SWR Produktion für den Filmmittwoch im Ersten, wird dieses Zukunftsszenario wahr: Ein holografisches Programm, mit dem sich Abbilder geliebter Menschen nach ihrem Tod zurückholen lassen, soll den Besitzer wechseln. Doch kurz vor dem Big Deal verschwindet eine der Entwicklerinnen. Zufall?

31. Oktober

„Fritz Walter: Ein Jahrhundert-Fußballer“: Zum 100. Geburtstag der Fußball-Legende aus Kaiserslautern zeichnet das SWR Fernsehen die Stationen seines Lebenswegs nach. Als Kapitän der Weltmeister-Elf hatte Fritz Walter beim „Wunder von Bern“ Sportgeschichte geschrieben.

5. November

20. Staffel der Reihe „Junger Dokumentarfilm“ im SWR Fernsehen – diesmal zum Thema „Grenzgänger“. Den Anfang macht der Film „Unser Familiengeheimnis“. Regisseurin Caroline Siegner arbeitet darin ihre eigene Geschichte als Kind eines schwulen Vaters auf, der sich eines Tages outet und damit die gesamte Familie in Frage stellt.

10. November

Gehen Unterhaltung und harte Fakten zusammen? Özcan Cosar ist überzeugt davon. Der 39-jährige Stuttgarter tritt in „Die Cosar Show“ den Beweis dafür an, dass sich mit Humor (fast) alle Probleme lösen lassen. Zur Premiere im SWR Fernsehen empfängt er einen besonderen Gast: Atze Schröder.

23. November

„Die Story im Ersten – das große Artensterben“ von SWR Autorin Lourdes Picareta zeigt das erste von Menschenhand verursachte Artensterben in seiner ganzen Dimension und Diversität.

5. Dezember

Beatrice Egli und Alexander Klaws – zwei echte Schlagerprofis und ein Duo, das es in dieser Kombination noch nicht gegeben hat. Zusammen moderieren sie „SWR Schlager – Die Show“. Anlass für die Show ist das neue Format „SWR Schlager“: Auf Instagram, Facebook, YouTube und eigener Homepage finden sich tagesaktuelle Berichte über die Stars der Szene.

6. Dezember

„Lehrjahre der Männlichkeit“ Gustave Flauberts Meisterwerk ist in der Neuübersetzung von Elisabeth Edl als Hörspiel in drei Teilen bei SWR2 und in der ARD Audiothek zu hören.

7. bis 16. Dezember

Nicht genügend Geld für die Miete, die Handyrechnung oder gar für Essen – für sehr viele Menschen in Deutschland sind das alltägliche Sorgen. Rund 13 Millionen Menschen leben hier in Armut oder an der Armutsgrenze. funk, das Content-Netzwerk von ARD und ZDF, beschäftigt sich in einem Schwerpunkt mit „Armut in Deutschland“.

16. Dezember

In seiner bewegenden Dokumentation „Die Lebensretter – Im Dauereinsatz gegen Corona“ begleitet Arzt und Autor Patrick Hünerfeld Patienten und Intensivmediziner des Universitätsklinikums Freiburg in ihrem täglichen Kampf gegen die Lungenkrankheit Covid-19.

Geschäftsbericht 2020