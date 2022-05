Ablauf des Beschwerdeverfahrens

Unser förmliches Programmbeschwerdeverfahren kann von jedermann betrieben werden. Es unterteilt sich in vier Phasen.

Phase eins

Die Eingabe geht per Post oder per E-Mail in der Gremiengeschäftsstelle ein. Die Gremiengeschäftsstelle prüft in Absprache mit dem zuständigen Ausschussvorsitz, ob die Kriterien für eine förmliche Programmbeschwerde erfüllt sind. Wenn dies der Fall ist, durchläuft die Eingabe das förmliche Beschwerdeverfahren. Alle anderen Eingaben werden direkt an die zuständigen Programmdirektionen weitergeleitet und in eigener Verantwortung beantwortet.

Phase zwei

Liegt eine förmliche Programmbeschwerde vor, wird sie von der Gremiengeschäftsstelle an den*die Intendant*in und den*die zuständige Programmdirektor*in weitergeleitet. Soweit die Landesprogramme betroffen sind, wird die Programmbeschwerde an den*die zuständige Landessenderdirektor*in weitergeleitet.

Der*die Beschwerdeführer*in erhält eine Eingangsbestätigung. Die Beschwerde wird innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Eingang schriftlich beschieden.

Phase drei

Wird der Beschwerde abgeholfen, teilt der*die Intendant*in beziehungsweise der*die Landessenderdirektor*in dies dem zuständigen Ausschuss des Rundfunkrats mit.

Wird der Programmbeschwerde nicht abgeholfen, kann der*die Beschwerdeführer*in den Rundfunkrat anrufen und die Beratung der Beschwerde verlangen. Auf dieses Recht wird sie*er schriftlich hingewiesen. Das Begehr ist an die Gremiengeschäftsstelle zu richten.

Phase vier

Nachdem die Beschwerde im zuständigen Programmausschuss behandelt worden ist, wird der*die Beschwerdeführer*in über das Ergebnis und die tragenden Erwägungen der Beratung von der*dem Vorsitzenden des betreffenden Programmausschusses unterrichtet.