Im Schulalltag spielen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und Datenschutz-Gesetze eine Rolle. Auskunft dazu erteilen die jeweiligen Landesbeauftragten für den Datenschutz. Der rheinland-pfälzische Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit stellt mit dem Praxisleitfaden „Schulischer Datenschutz – Fragen und Antworten für Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz“ ausführliche Informationen online zur Verfügung. Dazu gehören eindeutige Vorgaben zum Einsatz von Facebook, WhatsApp & Co. in der Schule.

Viele besitzen ein Smartphone, haben aber noch nie etwas vom Recht am eigenen Bild gehört. Die Verbreitung von Bild- und Filmmaterial ohne das erforderliche Einverständnis gehört zur alltäglichen Praxis. Das Recht am eigenen Bild sollte von allen Schulen nachhaltig thematisiert werden. Die Verbreitung von Bildern durch die Schule sollte deshalb vorbildlich erfolgen. Auch dazu gibt es Richtlinien und Vorgaben durch die Landesbeauftragten für den Datenschutz.

Weitere Informationen:

Fragen und Antworten für Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz bei youngdata.de

IT-Datenschutz an Schulen und in der KV beim Kultusministerium Baden-Württemberg

FAQ Datenschutz an Schulen beim Kultusministerium Baden-Württemberg