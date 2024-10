Passend zum Thema Nachrichten startet die ARD einen Wettbewerb rund um Nachrichten, genauer gesagt rund um die Sport-News des Jahres 2024. Schüler:innen können Memes in Bild-Form entwerfen.

Beim Jugendmedientag 2024 dreht sich alles um Nachrichten – um Sport-News, die bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Werdet kreativ! Was war eure Top-Sport-News 2024? Über diese Sport-News, die bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt hat, sollt ihr berichten. Aber nicht mit einem Reel oder Zitat-Post, sondern mit einem Meme. Und zwar einem Meme in Bildform.

Die Herausforderung

Reicht uns Memes ein, die durch perfekte Kombination von bildlicher und textlicher Ebene EURE Sport-News des Jahres 2024 vermitteln. Werft einen kritischen Blick auf das Sportereignis oder feiert es richtig, eröffnet neue Perspektiven, seid witzig und dennoch leicht verständlich.

1. Sportereignis auswählen

Denkt nach: Gibt es ein sportliches Ereignis, das weltweit, bundesweit oder auch nur für euch besonders eindrücklich war? Recherchiert die Fakten.

Ihr seid nicht happy mit dem Thema? Dann denkt nochmal von vorn nach.

Ihr habt was Tolles? Es kann weiter gehen.



2. Bild finden oder kreieren

Sucht das passgenaue Bild. Keins zur Hand? Dann kreiert eins mithilfe von KI; wie gutes Prompten geht, habt ihr mit Maxi von »Wumms« ja letztes Jahr schon gelernt. Wer Nachhilfe braucht, schaut nochmal das Tutorial.



3. Text ausdenken und aufs Bild montieren

Damit das Meme eure Aussage gut rüberbringt, braucht ihr ‘nen knackigen Text – das kann ruhig ein paar Versuche dauern, bis alles passt. Also dranbleiben!

Bringt den Text auf das Bild – das geht z.B. mit den Apps, die ihr auf dem Handy täglich nutzt, wie WhatsApp, Instagram oder Snapchat aber auch mit datenfreien Programmen, wie dem Meme Generator. Tipps, wie ihr das stressfrei hinbekommt, liefert euch Lui in unserem Tutorial.



5. Einreichen

Schickt uns eure Memes als Bilddatei (JPG, PNG, ...) bis Dienstag, 5. November, 23:59 Uhr über das Formular am Ende der Seite.

Fragen? Gerne an jugendmedientag@SWR.de.



6. Mitfiebern und voten

In der Live-Session »STUDIO NEWS : Und jetzt ihr! Die Meme-Challenge« am 13.11.24 um 12:30 Uhr prämiert unsere Meme-Jury die beste Einreichung, die zweiten und dritten Gewinner wählt das (digitale) Publikum aus der Top 10 Vorauswahl mithilfe von Mentimeter. Das solltet ihr nicht verpassen!