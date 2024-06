Regionalreporterin Marlene Fuchs

Geboren und aufgewachsen ist Marlene Fuchs im Schwarzwald. Seit dem Studium in Konstanz lebt sie in der Region Bodensee-Oberschwaben und hat hier ihre zweite Heimat gefunden. Der Funke zum Journalismus ist beim Uni-Radio in Spanien und Konstanz und bei einem ersten Praktikum beim SWR in Friedrichshafen übergesprungen. Sie arbeitet als Reporterin und Online-Redakteurin in Friedrichshafen und Konstanz und berichtet, was die Menschen im Allgäu, Oberschwaben und rund um den Bodensee bewegt. In ihrer Freizeit genießt sie die wunderschöne Landschaft zwischen Bergen und See.

