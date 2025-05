per Mail teilen

Moderatorin SWR3 Festivalradio

Die Moderatorin Sabrina Kemmer ist eine waschechte Fränkin. Neben dem rollenden R spricht sie berufsbedingt daneben ein ordentliches Hochdeutsch. Den richtigen Ton trifft sie auch in der „SWR3 Beziehungsshow“ – egal ob es um Gewohnheitsliebe geht, um Fetische, um Polyamorie oder Streit mit dem Partner. Im „SWR3 Club“ lässt sie Geschehnissen und Geschichten des vergangenen Tages Revue passieren oder spielt mit den Hörern einfach eine Runde „Fränggisch goes to Hollywood“.

Sabrina Kemmer © SWR/Stefanie Schweigert SWR Stefanie Schweigert