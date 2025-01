Ursela Monn alias Christel Geuskens im Interview

Wie geht Christel mit Billys neuem Lebensabschnitt und ihrer Beziehung zu Elias um? Hat sie Verständnis für die Veränderungen oder hat sie auch Bedenken?

Nein - keine Bedenken. Aber gegenüber Billy hängt das Wort „Pupsilein“ erschwerend in der Luft, als sie nach reichlich langer Zeit immerhin endlich nach Hause zurückkehrt. Dabei hat Christel dem sympathischen Elias ja nur erklärt, woher das Wort überhaupt kommt und warum ihr Billy dauernd unter Drohung verbieten will, sie so anzureden. Geschickt nützt Christel für alle den Moment, zusammen mit Hannah die beiden „Liebenden“ alleine zu lassen. Aber natürlich muss es so kommen – das „Pupsilein“ ist getilgt, aber eine Christel-Überraschung folgt auf dem Fuß.

Welche Eigenschaften von Christel stecken auch in Billy und wie spiegeln sich diese in ihrer Art zu handeln und zu leben wider?

Christel liebt das Schöne. Wurde leidenschaftliche Floristin und schuf Schönheit mit Blumen. Später wurde Billy ihre Blume und sie suchte immer nach Schönem für Billy und sei es auch nur ein neuer Lippenstift in blumiger Farbe. Billy übernahm die gespiegelte Schönheit ihrer Mutter zwar auch in ihrem Beruf – aber im Sozialen. Von Beginn an findet Billy in ihren Fällen immer etwas zum Verbessern, zum „Verschönern“. Manchmal vermag Christel das auch so zu sehen und Billy mit dieser Art von Schönheit anzunehmen.

Wie unterscheidet sich Christels Beziehung zu ihrer Enkeltochter Hannah zu der Beziehung zu der ihrer Tochter Billy?

Manchmal bricht in Christel plötzlich eine konventionelle Sichtweise auf Hannah aus. Aber eigentlich lässt sie Hannah viel freier laufen als Billy, die immer unter dem Schönheitsdruck stand.