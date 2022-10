Maria Thierfelder SWR Patricia Neligan

#VorVolo

Ich komme aus Mittelhessen und bin dort in Marburg aufgewachsen. Nach einem Jahr in Sizilien ging es dann zum Germanistik- und Medienkulturwissenschafts-Studium nach Freiburg. Für ein bisschen Dolce Vita hab ich mir Rom ausgesucht und, um die volle Liste an wunderschönen Städten weiter zu füllen, auch noch in Wien studiert. Durch Praktika beim SWR in Freiburg, 3sat/ZDF in Mainz und in Berlin bei der dpa wurde eins klar: Ich und Journalismus - it's a match!

#WoVolo

Ich freu' mich auf mein Regionalstudio Trier, wo ich von den Römer*innen bis heute alles kennenlernen darf. Darüber hinaus geht's dann für mich quer durch den bunten SWR-Kosmos und in einige Stationen der ARD.

#JaVolo

Geht einfach immer: in meinem zweiten Zuhause auf Sizilien ein Haus mit Freund*innen mieten und das bitte jeden Sommer mindestens 6 Wochen lang.

#NeinVolo

Wochenende zu Hause auf'm Sofa? Eher jeden Freitagabend Rucksack packen und ab in den Zug und ins Abenteuer.

#DasWarVoloNix

Als ich mit vier Jahren einen Führerschein als Astronautin in einem Museum gemacht habe und plötzlich richtig Angst bekommen habe, direkt am nächsten Tag ins All geschossen zu werden.

#ZumVolo

Un Spritz per favore!