Michelle Habermehl SWR Patricia Neligan

#VorVolo

Für mich gings von meiner Heimat Landau in der Pfalz aus nach Mainz, wo ich mich erst mal ganz meiner Leidenschaft gewidmet habe: Musik. Nach meinem Studium der Musikwissenschaften, Praktika und Jobs in den Medien hab ich meine berufliche Heimat im SWR gefunden. Dort habe ich für die Herzenssache, SWR1 Rheinland-Pfalz und SWR Heimat und zuletzt als Reporterin im SWR Studio Kaiserslautern gearbeitet.

#WoVolo

In "de schäne Palz" im SWR Studio Kaiserslautern ist meine Regionalstation. Gerne tauche ich weiter in die Welt des Regional- und Musikjournalismus ein und freu mich riesig auf alle weiteren Volo-Stationen.

#JaVolo

Wandern, singen, Klavier spielen, Sonnenuntergänge und gute Gespräche

#NeinVolo

Kopfhörer vergessen!! Und dann eine Zugfahrt ohne Musik und Podcasts verbringen... geht gar nicht!

#DasWarVoloNix

Ein Moderator, mit dem ich mal zusammen gearbeitet habe, brachte für ein Gespräch seine Tochter mit, da die Tagesmutter ausfiel. Ich war Fan und ganz schön nervös. Ich wollte fragen, wie alt die Kleine sei. Vor lauter Nervosität vertauschte ich die Worte und fragte: "Wie klein ist die Alte?"

#ZumVolo

Am liebsten mit was, was perlt... Sprudel ist einfach das Göttlichste gegen Durst ;)