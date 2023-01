SWR Messeradio mit Marcel Fehr

Sendungsthemen: Gleitschirmfliegen, Tag der Reisemedizin und die Tauchmesse Interdive

In der heutigen Sendung live von der Urlaubsmesse CMT mit Marcel Fehr geht es unter anderem um das Gleichtschirmfliegen. Klaus Irschig von der Flugschule in Göppingen erklärt im Gespräch wie es sich anfühlt durch die Lüfte zu gleiten und wo Interessierte in der Region fliegen können. Unser Reporter Kutaiba Bakier hat sich gefragt, wie wir uns medizinisch auf Reisen vorbereiten können und welche Medikamente in der Reiseapotheke nicht fehlen dürfen. Dazu hat er mit dem Reisemediziner Dr. Johannes Schäfer gesprochen. Yannick Mai ist für die Livesendung über die Messe gelaufen und hat skurrile und außergewöhnliche Gegenstände in seinen Koffer gepackt. Unter anderem hat er einen Teleskophocker und eine Tibetische Gebetsflagge gefunden. Neben der regulären CMT-Messe sind auch andere Messen in den Hallen vertreten. In Halle 9 gibt es unter anderem die Tauchmesse Interdive. Kollege Paul Jens hat sich dort umgeschaut und eine komplette Tauchausrüstung anprobiert.