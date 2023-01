SWR Messeradio mit Andreas Fischer

per Mail teilen

Sendungsthemen: Urlaub in Irland, die unterschiedlichen Arten von Campern und Vans und die Schwäbische Alb.

In der heutigen Radiosendung von der CMT Bühne mit Andreas Fischer reisen wir nach Irland und fragen die Expertin Grace Ann Boylan, was man auf der grünen Insel alles erleben kann. Außerdem geht es um die unterschiedlichen Arten von Campern und Vans, die es auf der CMT gibt. Unser Kollege Nikolas Rödelberger führt die Rubrik "Ich packe meinen Koffer" fort und hat drei interessante Gegenstände von der Messe in seinen Koffer gepackt. Zum Abschluss spricht Andreas Fischer mit Geologin Iris Bohnacker über den UNESCO-Geopark Schwäbische Alb.