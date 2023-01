SWR Messeradio mit Marcel Fehr

per Mail teilen

Sendungsthemen: Action-Weinwanderung, Start-Up-Sieger des Tourismus Cup 2023 und eine Camperreise durch Europa.

In der heutigen Radiosendung von der CMT Bühne mit Marcel Fehr geht es unter anderem um eine Action-Weinwanderung. Im Gespräch mit Anja Gemmrich klären wir, was man darunter versteht und wie eine solche Wanderung abläuft. Start-Ups aus Baden-Württemberg haben ihre Ideen beim Tourismus Cup 2023 ihr Unternehmenskonzept vor Publikum und einer Fachjury präsentiert. Beim Wettbewerb ging es nicht nur um attraktive Geldpreise sondern auch darum, sich weiter zu vernetzen. Kollege Yannick Mai führt die Rubrik "Ich packe meinen Koffer" fort und hat drei interessante Gegenstände von der Messe in seinen Koffer gepackt. Zum Abschluss spricht Marcel Fehr mit Stefanie Rickenbacher über eine Camperreise durch ganz Europa.