Workshop 13

Gegen Medien wird nicht erst seit der Pandemie in verschwörungsideologischen und rechtspopulistischen Milieu Stimmung gemacht. Immer wieder müssen sich Journalist*innen den Vorwürfen ausgesetzt sehen, "Lügenpresse" zu sein und mit der Politik unter einer Decke zu stecken. Im Workshop schauen wir uns an, wie genau die verschwörungsideologische Szene gegen Medien mobilisiert, warum Menschen überhaupt dazu neigen, an Verschwörungen zu glauben und welche Strategien es im Umgang dazu gibt.