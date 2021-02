Man möchte in diesen Zeiten kein Schüler sein. Wieder sind Schulen im Südwesten geschlossen. Und selbst wenn sie nach und nach wieder öffnen, sind sie weit von dem entfernt, was früher einmal „Regelunterricht“ war. Das stellt alle Beteiligten d.h. Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern vor eine riesige Herausforderung und schadet den jungen Menschen in ihrer schulischen Entwicklung. Der SWR kann das Problem zwar nicht lösen, möchte aber mit speziellen Angeboten in Zeiten der geschlossenen Schulen für die Betroffenen da sein. mehr...