Hi und herzlich willkommen zum Girls'Day im SWR. Wir freuen uns, dass du da bist und Medienberufe im SWR besser kennen lernen möchtest. Unsere Mediengestalter-Azubis nehmen dich mit auf einen Rundgang durch die Funkhäuser. Außerdem findest du hier eine Auswahl an Videos, die Kolleginnen unter Pandemie-Bedingungen von sich selbst gedreht haben. Sie zeigen dir, wie vielfältig und kreativ die Arbeit in der Technik beim SWR sein kann. Wir aktualisieren und erweitern die Inhalte dieser Seite immer wieder. Schau also gerne öfter mal vorbei. Viel Spaß!