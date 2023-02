Fragen? - Nichts wie her damit! So meldest du dich zum Girls'Day beim SWR an:

© 2019 Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V. Hast du Lust mehr über die Berufe zu erfahren oder brennt dir eine Frage unter den Nägeln? Nutz die Gelegenheit und komm mit uns ins Gespräch! Online-Angebot Um am Online-Angebot teilnehmen zu können, musst du dich auf der Girls'Day-Seite für unser Angebot anmelden. Bevor es los geht, erhältst du von uns noch eine Mail mit der Einladung zum "Come together". Das "Come together" wird als Microsoft-Teams Meeting am 27.04.2023 von 10:00 Uhr - 12:30 Uhr stattfinden. Kleiner Tipp: Um dem Meeting beizutreten brauchst du nicht die Microsoft-Teams App herunterzuladen. Du kannst stattdessen ganz bequem über den Browser teilnehmen. Die Seite zur Anmeldung erreichst du hier: (Hinweis: Du verlässt die Seiten des SWR) Anmeldung Girls' Day 2023 Präsenz-Angebot An dieser Stelle informieren wir dich zeitnah über unser Präsenz-Angebot. Du hast noch Fragen? Schreibe uns gerne jederzeit über Girlsday@swr.de . Wir freuen uns auf dich!