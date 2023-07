Die Medienforschung macht es seit Jahren deutlich: In vielen Ländern dieser Welt und auch in Deutschland gehen Menschen zunehmend Nachrichten von Kriegen und Katastrophen wie dem Klimawandel aus dem Weg. Das Stichwort ist „News Avoidance“. Auch wir im SWR arbeiten mit einer journalistischen Methode daran, Menschen weiter für Informationen zu interessieren. „Constructive Journalism“ – auch lösungsorientierter Journalismus genannt – beantwortet die Frage, wie die Gesellschaft Herausforderungen meistert und was eine Region dabei von anderen lernen kann. Wie wir das im SWR umsetzen und wie diese neue Form kritische oder auch investigative Recherchen zunehmend ergänzt, erklärt Daniel Bouhs. Er ist Redakteur für Projekte und Netzwerke in unserem Landessender für Rheinland-Pfalz und engagiert sich seit vielen Jahren für journalistische Qualität.