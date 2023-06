Als Redakteur für Projekte und Netzwerke arbeitet Daniel Bouhs an den hohen Standards des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, an zeitgemäßen Arbeitsmodellen und an einem Journalismus, mit dem der SWR der Gesellschaft besonders nützt („Public Value“).

Biografie

Daniel Bouhs, Jahrgang 1982, hat zunächst frei für das ZDF und für regionale Medien wie die Mainzer „Allgemeine Zeitung“ und das Mainzer Büro der Deutschen Presse-Agentur (dpa) gearbeitet, bevor er für knapp 20 Jahre Medienjournalist wurde. Als Fachkorrespondent hat er für Branchendienste wie „epd Medien“, Fachmagazine wie „medium magazin“, Zeitungen und Onlineportale, vor allem aber für die Radio-, Fernseh- und Onlineangebote der ARD und im Deutschlandfunk berichtet über den Journalismus, Qualitätsfragen, Medienpolitik und Entwicklungen von Medienanbietern. Er hat in dieser Zeit in Berlin und Hamburg für den NDR als Videojournalist (VJ) Nachrichten- und Magazinfilme auch selbst gedreht und geschnitten. Außerdem hat er das Medienmagazin auf radioeins mit moderiert. Im Frühjahr 2022 kam er für den SWR zurück nach Mainz. Als Redakteur mit besonderen Aufgaben entwickelt er die publizistischen Schwerpunkte des Landessenders Rheinland-Pfalz mit, bringt in modernen Weiterbildungsformaten unsere Journalistinnen und Journalisten mit der Gesellschaft zusammen und arbeitet an guten journalistischen Standards.

So arbeite ich für den SWR/ÖRR

In meinem Alltag treibt mich die Frage um: Wie kann ich meine Kolleginnen und Kollegen in unseren zentralen Redaktionen und unseren Regionalstudios dabei unterstützen, auch in unseren schnelllebigen Zeiten weiter einen zeitgemäßen und verantwortungsvollen Journalismus zu bieten, der möglichst vielen Menschen und der Gesellschaft bestmöglich nützt – kritisch, aber auch konstruktiv und auf den Kanälen, auf denen sie Medien heute konsumieren? Mit unseren Redaktionen überlege ich dafür, welche Themen wir langfristig wie angehen können. Wir entwickeln außerdem gemeinsam Workshops und knüpfen Netzwerke, die uns mit anderen noch besser zusammenbringen, sei es mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Medienhäusern, mit Expertinnen und Experten oder mit den Menschen vor Ort, für die wir unsere Angebote produzieren.

Als Speaker:in im Einsatz

- Netzwerk Recherche

- SWR2 „Forum“

- turi2

- Tutzinger Radiotage

Und wenn ich nicht im Dienst bin …

… dann organisiere ich gerne journalistische Fachtagungen mit – vor allem, wenn sie dazu beitragen, dass unsere Branche auch einen engagierten und guten Nachwuchs hat. Von Medien auch mal abschalten, dieses Verlangen spüre ich eher selten. Wenn, dann gelingt es mir besonders gut bei einem Besuch in Rom.

Aktiv auf folgenden Kanälen

Pressekontakt Marion Erös E-Mail: marion.eroes@SWR.de