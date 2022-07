Noch nie von dem Fahrmodus (Driving Mode) von Google für Android Smartphones gehört? Kein Wunder, denn bis jetzt war es kaum möglich, den Modus zu starten. Woran das liegt, was sich mit dem neuen Update ändern wird und warum Sie künftig unbedingt einen Blick in die ARD Audiothek werfen sollten, verraten wir hier.





Was ist der Google Assistant Driving Mode?

Der Google Assistant Driving Mode wurde bereits 2019 angekündigt und Mitte 2021 endlich in Deutschland eingeführt. Mit dem Fahrmodus können bestimmte Aktionen während der Fahrt ausgeführt werden, ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen. Nachdem der Fahrmodus gestartet wird, wechselt der Assistant zu einem neuen Startbildschirm mit einer optimalen Darstellung für das Auto. Der Google Assistant nutzt Informationsquellen wie den Kalender, um auf Basis von eingetragenen Terminen Ziele vorzuschlagen. Podcasts, die zuvor pausiert wurden, werden im Auto für die Medienwiedergabe vorgeschlagen. Wir arbeiten daran, dass sich auch die Inhalte aus der ARD Audiothek während der Fahrt nutzen lassen – aber dazu später mehr.

So starten Sie den Google Assistant Driving Mode

Obwohl der Fahrmodus in Deutschland bereits seit knapp einem Jahr verfügbar ist, wurde er bis jetzt kaum genutzt. Das liegt vor allem daran, dass sich die Funktion bis jetzt nur während der Navigation mit Google Maps starten ließ. Fährt man einen vertrauten Weg ohne Navigation, konnte der Driving Mode schlichtweg nicht genutzt werden. Aktuell läuft die Verteilung zwar auch in Deutschland, aber noch sehr schleppend. Mit der neuen Beta-Version gibt es erweiterte Möglichkeiten die App zu starten. Zum einen kann der Fahrmodus gestartet werden, wenn sich Ihr Smartphone mit dem Auto-Bluetooth verbindet. Zum anderen kann die Funktion gestartet werden, wenn anhand der Bewegung erkannt wird, dass Sie sich in einem fahrenden Auto befinden. Diese neue Funktion finden Sie direkt in den Einstellungen des Google Assistent unter dem Abschnitt „Verkehrsmittel”.

Da der Google Assistant bereits ab Werk installiert ist, gibt es keine App, die heruntergeladen und folglich auch nicht auf dem Startbildschirm platziert werden kann. Mit dem neuen Update gibt es allerdings die Möglichkeit, ein Icon auf dem Homescreen abzulegen, mit dem Sie die App gezielt starten können. Dazu benötigen Sie lediglich die aktuelle Beta-Version der App. Nachdem die App einmal gestartet wurde, sollte eine Meldung wie auf den folgenden Screenshots erscheinen.

Mögliche Funktionen

Während der Fahrt können zahlreiche Aktionen mit dem Fahrmodus gestartet werden. Dafür können Sie einfach „Hey Google” und eine der folgenden Aktionen sagen:

Anruf starten: Sagen Sie „Anrufen“ oder „[Kontakt] anrufen“.

Sagen Sie „Anrufen“ oder „[Kontakt] anrufen“. Anruf annehmen: Google Assistant sagt: „Anruf von [Kontakt]. Möchtest du ihn annehmen?“

Google Assistant sagt: „Anruf von [Kontakt]. Möchtest du ihn annehmen?“ Nachricht senden: „Sende eine Nachricht an [Kontakt]“ oder „Nachricht senden“.

„Sende eine Nachricht an [Kontakt]“ oder „Nachricht senden“. Nachrichten abrufen: „Lies mir meine Nachrichten vor.“

„Lies mir meine Nachrichten vor.“ Musik hören: „Spiel [Interpret] ab“ oder „Spiel [Genre] ab“.

„Spiel [Interpret] ab“ oder „Spiel [Genre] ab“. Radio hören: „Spiele [Sender XY] ab“.

„Spiele [Sender XY] ab“. ARD Audiothek starten: Sagen Sie „Starte ARD Audiothek“

Was liefert die ARD Audiothek?

Wissenswertes, Spannendes, Seltenes, Informatives aus dem umfangreichen Audio-Kosmos von ARD und Deutschlandradio im Auto gezielt auswählen und hören zu können, ist für die Fahrt in den Urlaub, auf Geschäftsreise oder auf den alltäglichen Strecken gleichermaßen eine Bereicherung. Die ARD Audiothek bündelt die besten Inhalte aus den ARD-Radioprogrammen und dem Deutschlandradio. Angeboten werden beispielsweise Reportagen, Hörspiele und Comedy aus den Kategorien Politik, True Crime, Wissen, Sport oder für Kinder. Sie können verpasste Sendungen nachhören, selbst eine Playlist erstellen und (alle) Inhalte auch unterwegs abrufen. Die ARD Audiothek wird von SWR/ARD Online zusammen mit dem BR entwickelt. Sie soll überall dort verfügbar sein, wo unser Publikum zugange ist: Um die unterschiedlichen Plattformen der ARD besser zu vernetzen und einen übergangslosen Zugang zu ermöglichen, lautet die Devise deshalb „Seamlessness“. Bei Android Auto ist die Sprachsteuerung über Google Assistant und bei Apple CarPlay (über Siri) bereits verfügbar.

Mit dem Google Assistant Driving Mode sicherer fahren

Der Vorteil, zahlreiche Smartphone Funktionen zu nutzen, ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen, liegt auf der Hand. Umso besser, dass es mit dem neuen Update endlich die Funktion gibt, den Fahrmodus auch manuell zu starten. Dadurch wird die Anzahl der Nutzer:innen weiter steigen und mehr Plattformen werden ihre Inhalte zur Verfügung stellen.

