Mikroplastik – Strategien gegen die winzigen Kunststoffteilchen

Mikroplastik ist unsichtbar, aber fast überall vorhanden: in der Luft, im Boden, in Gewässern. Allein in Deutschland entstehen jedes Jahr über 150.000 Tonnen der winzigen Kunststoffteilchen, schätzt das Umweltbundesamt. Vor allem der Abrieb von Reifen und Straßenbelag ist dafür verantwortlich.

Wie viel Mikroplastik wir aufnehmen und was das für unsere Gesundheit bedeutet, darüber wissen Forschende bisher so gut wie nichts. Einige entwickeln aber bereits Methoden, mit denen Mikroplastik aus der Umwelt entfernt werden kann – oder gar nicht erst entsteht.

